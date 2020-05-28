ERZURUM İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu
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ERZURUM İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu

İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonuERZURUM merkez Palandöken ilçesinde mazgala kedi sıkıştığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, önce caddedeki mazgalları tek tek kontrol etti.

28.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:38

İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu

ERZURUM merkez Palandöken ilçesinde mazgala kedi sıkıştığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, önce caddedeki mazgalları tek tek kontrol etti. Kedinin bulunduğu bölgeyi bir vatandaşın göstermesi üzerine itfaiye ekipleri, mazgalı açarak cep telefonlarından kedi sesi vermeye başladı. Kedinin yerini öğrenen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Merkez Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 1'inci Hürriyet Sokakta yaşayan bir vatandaşın atık su borusunda kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait bir ekip araçla bölgeye gitti. Caddede bulunan mazgalları tek tek kontrol eden itfaiye çalışanları, bir vatandaşın sesin geldiği mazgalı göstermesi üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Atık su borusunun geçtiği mazgalı açan itfaiye eri, daha sonra cep telefonuyla kedi sesi yayınlamaya başladı. Borunun diğer tarafında da cep telefonuyla yayınlanan kedi sesi sonuç verdi. Seslere cevap veren kedinin yerini belirleyen itfaiye erleri kurtarmak için çareler aramaya başladı. Bu arada bulunduğu yerden hareket eden kedi, borunun apartmana giden tarafına geçti.

İçerdeki kediyi kurtarmak için borunun girişlerini kapatan itfaiye görevlileri daha sonra hortumla su verdi. Borunun çıkış noktasında bekleyen itfaiye görevlileri, suyla birlikte çıkışa gelen kediyi yakaladı. Görevliler korkan kediyi ayaklarından tutarak çıkarmayı başardı. Mahsur kaldığı borudan çıkarılan kedi hızla koşarak uzaklaştı.

ERZURUM İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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