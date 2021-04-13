Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü
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Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Erzurum'da nisanda yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

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Erzurum'da nisanda yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, gece başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Kayak Merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yüksek rakımlı mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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