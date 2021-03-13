Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

13.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:58
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2, Susuz'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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