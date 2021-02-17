Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı
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Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı

17.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:58
Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum genelinde gece başlayan ve sabah da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 878 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 359 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine bağlı 45, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'te 56, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 25, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 90, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kentte 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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