Soğuk hava ve sis etkili oldu
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Soğuk hava ve sis etkili oldu

21.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:03

Oluşan sis Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sisten etkilenen sürücüler Araç üzerinde biriken buz Sokaktaki köpek ve kuş Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu AĞRI - Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Oluşan sis

Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sisten etkilenen sürücüler

Araç üzerinde biriken buz

Sokaktaki köpek ve kuş Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu

AĞRI - Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Ağrı'da yaşanan kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sürücülere zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler sis farlarını yakarak ilerleyebildi.

Soğuk hava ve sis etkili oldu
Soğuk hava ve sis etkili oldu
Soğuk hava ve sis etkili oldu
Soğuk hava ve sis etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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