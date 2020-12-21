Soğuk hava ve sis etkili oldu
Oluşan sis Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sisten etkilenen sürücüler Araç üzerinde biriken buz Sokaktaki köpek ve kuş Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu AĞRI - Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.
Oluşan sis
Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sisten etkilenen sürücüler
Araç üzerinde biriken buz
Sokaktaki köpek ve kuş Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu
AĞRI - Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.
Ağrı'da yaşanan kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle özellikle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sürücülere zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler sis farlarını yakarak ilerleyebildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez