Soğuk hava ve sis etkili oldu

Oluşan sis Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda sisten etkilenen sürücüler Araç üzerinde biriken buz Sokaktaki köpek ve kuş Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu AĞRI - Ağrı'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.