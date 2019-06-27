Erzurum il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerindeki zimmet iddiası

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evraklarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde mutemet olarak görev alan personellerin "zimmet" suçunu işlediği şüphesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan ve Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü "mağdur", tutuklu olan Abdusselam Atar, Adem Kanar, Ahmet Aydınlı, Fatih Okçi, İsrafil Atar ve Orhan Polat ile tutuksuz bulunan Yusuf Turan ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, bu kurumlardaki maaş ve diğer ödemelere ilişkin bordroların mutemetler tarafından düzenlendiği, tahakkuk eden maaş bordrolarının gerçekleştirme görevlilerince kontrol edildikten sonra ödeme emri belgelerinin düzenlenip imzalandığı, üç nüsha halinde düzenlenen banka listesinin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince onaylanıp ödeme yapılması gereken tarihten önce ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderildiği ve muhasebe yetkililerince tahakkuk eden kişilere bankadan ödenecek net tutarlara uygunluğunun sağlandığı belirtildi.

Sanık mutemetlerin, personele bankadan ödenmek üzere hazırlanan, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince onaylandıktan sonra bankaya gönderilen "text" dosyası üzerinde değişiklik veya ilave yaparak kendi adlarına ya da yakınlarına haksız ödeme yapılmasını sağladıkları anlatılan iddianamede, bütün resmi prosedürler tamamlandıktan sonra bu mutemetlerin ilgili bankaya üzerinde değişiklik yapılmış "text" belgesini gönderdiğine işaret edildi.

İddianamede, sanık İsrafil Atar'ın kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile üzerinde değişiklik yaptığı "text" dosyası ile hak etmediği halde kendi maaş hesabına ve diğer sanıkların maaş hesaplarına para gönderdiği, Atar'ın, 2006'dan itibaren yasal hakkı olan toplam 329 bin 861 lira maaş, ek ödeme ve performans ödemesi dışında 2018 Aralık ayına kadar değişik tarihlerde toplam 1 milyon 665 bin 415 lira tutarında parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği aktarıldı.

İsrafil Atar'ın, memur olmadığı ve hak etmediği halde oğlu Abdusselam Atar'ın hesabına 7 kez olmak üzere toplam 31 bin 235 lira gönderdiği belirtilen iddianamede, Atar'ın ayrıca diğer sanıklardan Kanar'ın hesabına 1 milyon 56 bin 381 lira, Turan'ın hesabına 434 bin 954 lira, Polat'ın hesabına 425 bin 132 lira, Aydınlı'nın hesabına ise 479 bin 871 lira para gönderdiği kaydedildi.

İddianamede, mutemet Okçi'nin ise bankaya gönderdiği text dosyasında değişiklik yaparak yasal hak ediş miktarı 320 bin 686 lira dışında, 301 bin 803 lira parayı hak etmediği halde kendi hesabına gönderdiği aktarıldı.

Diğer sanıklar Polat, Turan, Aydınlı ve Kanar'ın hak etmediklerini bildikleri halde kendilerine değişik tarihlerde gönderilen paraları açıklamaları olmasına rağmen aldıkları, bu paraların kendilerine gönderilme yöntemini bildiğine ve Abdusselam Atar'ın İl Sağlık Müdürlüğünde hiçbir görevi ve memur sıfatı bulunmamasına rağmen hesabına para yatırıldığına işaret edilen iddianamede, bu hususlar dikkate alındığında sanıkların zincirleme şekilde bu suçu işlediklerine vurgu yapıldı.

İddianamede, sanıkların "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA