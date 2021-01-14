Erzurum'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Erzurum'da görevli sağlık personeline yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde sağlık personeliyle aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğunu anımsattı.

Sağlık çalışanlarından sonra vatandaşların da aşılanacağını ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"Kentte 14 bin 500 sağlık personeli bulunuyor. Aşıya sağlık personeli yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların da aşıyı mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Kovid-19 ile 10 ayı aşkın süredir büyük mücadele veriyoruz, herkes yoruldu. Bu hastalıktan kurtulmak, normale dönmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başladı, bunların çaresi aşı gibi gözüküyor. Aşımızı yaptırıp hem kendimizi korumak hem de normale dönmek adına bugün önemli başlangıç."

Bedir, kent merkezinde aile hekimlikleri ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi ile ilçelerdeki hastanelerin aşı için hazır olduğunu dile getirdi.

Aşı olduktan sonra da maske, mesafe, hijyen ve kapalı alanların havalandırması gibi tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen Bedir, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşların da aşıya ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz. Sağlık çalışanları ve diğer kesimler mücadele içinde. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye omuz veriyor. Erzurum özelinde kurallara uyuluyor, bunların karşılığını görüyoruz. Bundan 3 ay öncesine göre vaka sayılarında büyük oranda düşüş var. Servisler ve yatan hastalarda ve poliklinik sayılarında da düşüş var. Ama bu düşüş bizi aldatmasın, bir anlık ihmal ve tedbirsizlik vaka sayılarını tekrar yükseltebilir. Aşıyla ve tedbirlerle inşallah yakında normal hayata döneriz. Aşı da bunlara büyük katı sunacak."

Bedir ve sağlık personeli, aşı sonrası kentte görev yapan basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir