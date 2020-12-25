Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bedir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını seçen Bedir, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.

Bedir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu milli ve güvenilir haber ajansı olan AA'nın haberlerini ve görsellerini yakından takip ettiğini söyledi.

AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını beğendiğini ifade eden Bedir, "Fotoğraf oylamasında çok güzel fotoğraflar var. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Her fotoğrafta bir emek ve sanat var, değerlendirmek de zor oldu. " dedi.

Bedir, haber kategorisindeki 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan bebeği konu alan "Mucize'nin adı Ayda bebek" fotoğrafından çok etkilendiği için tercihini bu yönde kullandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Diğer tercihimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İdlib'den Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin İdlib'e protez bacaklarıyla dönüp babasıyla vakit geçirdiği fotoğraftan yana kullandım. Spor kategorisinde ise kendi bölgemizin güzel yeri olan ve buz tuutan Çıldır Gölü'nde futbol oynayan fotoğrafa oy verdik. Gerçekten bütün fotoğraflar çok değerli, emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının görevi başında olduğunu dile getiren Bedir, vatandaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak, kapalı ortamların sık sık havalandırılması yönünde de uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç