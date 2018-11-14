Erzurum İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçimi Demokrasi Şölenine Dönüştü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince uygulanmakta olan "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında Erzurum Lisesi Toplantı Salonunda İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimi Yakutiye İlçesi Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Karabayır kazandı

Meclis Başkanlığına seçimine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Müdür Yardımcısı Samih Kır, ilgili şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Adayların kıyasıya yarıştığı seçimlerde öğrenciler vaatlerini açıklayarak diğer okul temsilcilerinden oy istediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, konuşmasında öğrencilerin sorunları ve çözümleriyle ilgili başarılı çalışmalar beklediğini ve şahsının başta olmak üzere tüm arkadaşlarının kapısının eğitim amaçlı her düşünce, proje sahibine ardına kadar açık olacağını belirtti.

Demokrasinin okullarda sınıf başkanının seçilmesiyle başladığını belirten Salih Kaygusuz, "Milli Eğitim Bakanlığımızca okullarımızda öğrencilerimize demokrasi eğitimi amacıyla oluşturulan mecliste arkadaşlarının desteğini alarak İl Öğrenci Meclisi Başkanı seçilecek arkadaşa şimdiden başarılar diliyorum. İl Öğrenci Meclisi Başkanımızın ilimizi Ankara'da, öğrenci meclisinde layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bakanlığımızın bu projesi, çocuklarımıza küçük yaşta demokrasiyi anlatmak, onlara seçme ve seçilmeyi içlerine sindirmek, ülke problemleri ile onların ilgilenmesini sağlamak amaçlı bir projedir. Demokrasiye ve demokrasi bilincine şiddetle ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde gençlerimizi birer demokrasi aşığı olarak yetiştirmek bizim boynumuzun borcudur. Bu bağlamda da İl Öğrenci Meclis seçilerek buraya gelen okul ve ilçe temsilcisi arkadaşlara tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve seçimin demokrasi ruhuna yakışır bir biçimde yapılarak neticelendirilmesini diliyorum." dedi.

Seçim sonunda İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Enes Karabayır ve öğretmenini makamında misafir eden İl Milli Eğitim Müdürü, seçimi kazandığı için tebrik etti ve projeleri konusunda bilgi alarak her türlü yardımı ve desteği kendilerinden esirgemeyeceğini vurguladı. Özellikle ayrıntılı meseleler yerine ilin tümünü kapsayan, genel meselelere yoğunlaşması konusunda tavsiyelerde bulundu. - ERZURUM