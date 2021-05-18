Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Gençlik bir milletin geleceğidir"
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Gençlik bir milletin geleceğidir"

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: 'Gençlik bir milletin geleceğidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

İl Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihi, mücadeleler ve zaferlerle dolu olan milletimiz; kendisine topyekün savaş açıldığı bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yıllar süren milli ve emsalsiz bir mücadele vermiş azim ve inancını aynı hedefte birleştirip yekvücut olarak hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ispat etmiş ve elde ettiği muazzam zaferle istiklalini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden bu yolda aziz Türk milleti kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla; canını ve canından çok sevdiklerini feda ederek bu destansı mücadeleye katılmıştır. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen ve kahraman Mehmetçiğin en büyük zaferi olan bu mücadele neticesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Gençlik her millet için önemli bir kuvvettir. Bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik, o milletin umududur. Özellikle de genç bir nüfusa sahip olan Türkiye için bu olanağın iyi değerlendirilmesi, Türk milletinin hak etmiş olduğu uygar toplumlar düzeyine ulaşması için gereklidir. İçinde yer aldığı coğrafya ve sahip olduğu tarihsel miras, Türk gençliğine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Aydın, milli ve manevi değerlerini koruyan, ileri görüşlü genç bir kuşağın yetişmesi, sahip olduğumuz şanlı tarihle birleştirildiğinde, Türkiye yalnızca ileri toplumlar düzeyine ulaşmakla kalmayacak, oldukça geniş bir coğrafyada pek çok ülkeye liderlik yapabilecek konuma gelecektir. Onun içindir ki Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs'ı "Gençlik Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 102 yıl önce Samsun'a çıkışı ile bağımsızlık mücadelemizi başlatan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, bu uğurda şehitlik mertebesine erişenleri rahmet, saygı ve şükranla anıyor; tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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