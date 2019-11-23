Erzurum İHH'dan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne tepki

23.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:26

Erzurum'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllülerince savaş bölgelerindeki çocuklar için Birleşmiş Milletleri'nin (BM) üzerine düşen görevi yerine getirmesi çağrısında bulunulması amacıyla program düzenlendi.

Erzurum Genç İHH tarafından BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yıl dönümü dolasıyla Yakutiye Kent Meydanın'da gerçekleştirilen program'da, Filistin, Arakan, Matedonya, Pakistan, Hindistan, Faganistan, Yemen, Afrika ve Nijer'ya ülkelerinin temsil eden çocuklarca bildiri okundu.

Erzurum Genç İHH Eğitim Sorumlusu Abdullah Abdullah Serdar Toptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların sahip olduğu hakların korunması, her türlü istismara ve ihmale karşı dokunulmazlığının amaçlandığı BM Çocuk Hakları Sözlemesi'nin günümüzde söz konusu hakların sağlamasından uzak göründüğünü söyledi.

Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanmasının toplumun temel vazifesi olduğuna dikkati çeken Toptan, "Günümüzdeki savaşlara baktığımızda en mağdur kesimi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Sadece son bir yıl içindeki savaşlarda binlerce çocuk öldü ve engelli oldu." dedi.

Toptan, 2011 ila 2018 yılları arasında Suriye'de 24 bin, Yemen'de son üç yılda 5 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Filistin'de ise 0-12 yaşlarında yüzlerce çocuğun İsrail tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını kaydetti.

Dünya genelinde çocuk işçilerin sayısının 152 milyonu bulduğunu dile getiren Toptan, şunları aktardı:

"Çocukların korunmasına ilişkin yasaların uygulanması, dünya toplumlarının sağlıklı ve nitelikli geleceğe sahip olması açısında önemlidir. Tabiatı gereği temiz, savunmasız ve aciz olan çocukların maruz kaldığı ihlallerin sadece hukuki önlemler ve polisiye tedbirlerle çözülmeyeceği açıktır. Toplumsal eğitim, ahlaki prensiplerin güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunmasından savaş, açlık ve yoksulluk bölgelerinde çocukların öncelenmesine kadar geniş yelpazede önlemler alınması zorunlu görünmektedir."

Konuşmaların ardından vatandaşlar, şiddete maruz kalan çocukların konu edinildiği resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA