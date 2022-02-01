Erzurum, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 536 yerleşimin yolu kapandı

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Iğdır, Ağrı, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 536 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 84 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 328 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da 21, Ağrı'da 33, Erzincan'da 126 ve Tunceli'de de 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.