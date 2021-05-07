Erzurum İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Erzurum sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Erzurum imsakiye!
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Erzurum İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Erzurum sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Erzurum imsakiye!

Erzurum İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Erzurum sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Erzurum imsakiye!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Erzurum imsakiye saatleri ne zaman? Erzurum iftar ve sahur saatleri! Erzurum'da akşam ezanı kaçta okunacak? Sabah namazı kaçta okunacak? 7-8 Mayıs Erzurum iftar ve sahur saat kaçta olacak? Erzurum ilçeleri iftar-sahur-imsakiye süreleri haberimizde...

Erzurum iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Erzurum'da iftar ne zaman açılacak? Erzurum sahur ne zaman yapılıyor? Erzurum'da sabah ezanı ne zaman okunuyor? Erzurum Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

ERZURUM 7-8 MAYIS İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Erzurum'da 7 Mayıs Cuma günü iftar saati 19:22 olarak açıklandı. 8 Mayıs Cumartesi Sahur vakti saati ise 03:21 olarak açıklandı.

25 Ramazan 1442 7 Mayıs 2021 Cuma 03:22 05:01 12:17 16:08 19:22 20:54

26 Ramazan 1442 8 Mayıs 2021 Cumartesi 03:21 05:00 12:16 16:08 19:23 20:55

Erzurum İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Erzurum sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Erzurum imsakiye!

DİYANET İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapıldı.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.

İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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