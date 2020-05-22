Erzurum iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?
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Erzurum iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?

Erzurum'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Erzurumlu Erzurum iftar saati sorgulanmaya başlandı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Erzurum iftar saati: 22 Mayıs 2020 Cuma Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?
22.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:00

Buna göre, 22 Mayıs 2020 Cuma günü Erzurum iftar saati kaç? Ramazan nedeniyle Erzurum halkı, imsak vakti en son 03:00'de oruç için niyetlendi. Peki, Erzurum iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 22 Mayıs 2020 Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Erzurum iftar saati kaçta? İşte, Erzurum iftar vakti:

22 Mayıs 2020 Cuma günü Erzurum iftar saati:19:36

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Fil Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Elemtera keyfe fe'ale Rabbuke bi-ashâbi'l-fîl. 2- Elem yec'al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele 'aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece'alehum ke'asfin me'kûl.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

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