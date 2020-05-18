Erzurum iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?

Erzurum'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Erzurumlu Erzurum iftar saati sorgulanmaya başlandı. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Erzurum iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir?
18.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:00

Buna göre, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Erzurum iftar saati kaç? Ramazan nedeniyle Erzurum halkı, imsak vakti en son 03:05'de oruç için niyetlendi. Peki, Erzurum iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Erzurum iftar saati kaçta? İşte, Erzurum iftar vakti:

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Erzurum iftar saati:19:33

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Fil Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Elemtera keyfe fe'ale Rabbuke bi-ashâbi'l-fîl. 2- Elem yec'al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele 'aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece'alehum ke'asfin me'kûl.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da sarkıntılık kavgası! Genç kadın, kocasını korumak için hayatını feda etti Haber
İstanbul'da sarkıntılık kavgası! Genç kadın, kocasını korumak için hayatını feda etti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Haber
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana Haber
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Acun Ilıcalı Ferdi Tayfur Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ivan Obradovic Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Erzurum iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Erzurum İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Erzurum iftar saati kaç? Erzurum iftar vakti nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 08:04:36. #1.15#
title