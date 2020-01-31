Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı
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Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Erzurum-Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

31.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:22
Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Erzurum-Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Erzurum ile Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği karayolunda ekipler çalışma başlattı.


Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ve Erzurum'un Horasan ilçesi çıkışında ki karayolunda her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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