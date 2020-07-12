ERZURUM Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık
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ERZURUM Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık

Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlıkERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

12.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:48

Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık alışverişinde ise koronavirüs nedeniyle pazarlık değnek ile yapılıyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Küçükbaş hayvanlar 1000-2000 bin TL arasında satılırken, büyükbaşlar ise 6-10 bin TL arasında alıcı buluyor. Oltu'da haftasonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar koronavirüs nedeniyle tokalaşıp, kol sallamak yerine değnekle pazarlık yaptı. Tokalatmamaya özen gösteren satıcı ve alıcıların büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Cansu, "Kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar koronavirüs nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üteticilerini çok zor durumda bırakıyor" dedi.

ERZURUM Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık

Kaynak: DHA

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