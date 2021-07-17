Erzurum Havalimanından anlamlı anons
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Erzurum Havalimanından anlamlı anons

Erzurum Havalimanından anlamlı anons
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Havalimanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anlamlı bir anons yapıldı.

Erzurum Havalimanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anlamlı bir anons yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Erzurum Havalimanında "Türkiye Geçilmez" sloganıyla kutlama anonsu yapıldı.

Anonsta şu ifadelere yer verildi:

"5 Temmuz destanımızın yazıldığı o şanlı gecede milletimizin onurlu direnişi sırasında, 'bir gül bahçesine girercesine' şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Göğüslerini siper ederek, bu vatana kast eden hainleri kahreden kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin gür sesine ses katarak bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz: Türkiye Geçilmez". - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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