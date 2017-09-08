Erzurum Havalimanında Dış Hat Yolcu Trafiğinde Artış

Erzurum Havalimanı'nda ağustos ayında dış hat yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış yaşandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 2017 Ağustos Havalimanı istatistiklerine göre, Ağustos ayında Erzurum Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 125 bin 080, dış hat yolcu trafiği yüzde 94 artışla 2 bin 021, toplamda ise yüzde 10 artışla 127 bin 101 olduğu belirtildi.



Bu yılın Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 956 olduğunun kaydedildiği açıklamada, dış hatlar uçak trafiğinin de yüzde 32 artışla 25 olduğu, toplam uçak trafiğinin ise yüzde 3 artışla 981'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, 2017 Ağustos ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo,posta,bagaj) trafiğinin ise toplamda 994 ton olarak gerçekleştiği açıklandı.



Açıklamada ayrıca 8 aylık değerlendirmeye yer verilerek, Erzurum Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 874 bin 165 yolcunun hizmet aldığı, hizmet verilen toplam uçak trafiğinin yüzde 6 artışla 6 bin 447'ye, yük trafiğinin ise 5 bin 628 tona ulaştığı kaydedildi.