Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm - Haberler
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Güncel

Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da sis nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri, Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan CAT 3A sistemiyle son bulacak.

23.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:02
Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da sis nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri, Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan CAT 3A sistemiyle son bulacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle sivil-askeri kategoride hizmet veren, kent merkezinde 13 kilometre uzaklıkta bulunan, ulusal ve uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapan Erzurum Havalimanı, kış turizminin gözdesi Palandöken Kayak Merkezi'ne sahip olan kente hava yoluyla ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptallerinin yaşanmasının ardından çözüm amacıyla Türkiye'de sayılı havalimanlarında bulunan CAT 3A sisteminin kurulmasına karar verildi.

Havalimanında geçen yıl kurulumuna başlanan ancak bazı sorunlar nedeniyle faaliyete geçirilemeyen CAT 3A sistemiyle ilgili çalışmalar, 15 Nisan'da yeniden başlayacak. Erzurum Havalimanı'nda, sistemin faaliyete geçmesiyle sis kaynaklı uçuş iptallerinin önüne geçilmesi sağlanacak.

"Uçaklar, 175 metre sise kadar iniş yapabilecek"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Havalimanı'nın Türkiye'nin en iyi havalimanlarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl müteahhit firmanın işlemleri yetiştiremediği için CAT 3A sisteminin faaliyete geçirilemediğini anlatan Memiş, "Bununla birlikte kış sezonunda hava şartları müsaade ettiği için çok fazla iptal durumları yaşamadık. Biraz yaşadık, bundan dolayı çok üzgünüz ve bütün vatandaşlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Vali Memiş, bakanlıklarla ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüyle görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Onları davet ettik. Nisan 15'te işe başlanacak. Allah nasip ederse bu sene öyle bir sorun yaşanmayacak. Mümkün olan en kısa sürede bu sistemi bitireceğiz ve CAT 3A sistemini faaliyete geçireceğiz. Uzmanların bize verdiği bilgiye göre Türkiye'de CAT 3A sistemi üçüncü oluyor. Ankara ve İstanbul'un ardından bir de Erzurum'da olacak. Uçaklar, 175 metre sise kadar iniş yapabilecek. Bizim ölçümlerimize göre son 50 yıllık meteorolojik ölçümlere göre en fazla 200 metre sis görüldü. Dolayısıyla artık sisten dolayı uçakların inememesi gibi bir sorunla karşılaşmayacağız."

Memiş, sistemin kurulmasından ayrı olarak sefer sayılarıyla ilgili olarak da bazı hedeflerinin olduğuna dikkati çekerek, "Sayın milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte İstanbul seferlerini artırmak istiyoruz. En az 6 sefer yapılmasını istiyoruz. Ankara ile en az 3 sefer yapılmasını istiyoruz. Böylece bilet fiyatlarının biraz düşmesini istiyoruz. Vatandaş çok haklı olarak bilet fiyatlarından çok şikayetçiler. Onun için biz sefer sayılarını da artırarak bilet fiyatlarının makul seviyeye inmesi için hep beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında, koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı açıklandı Haberler
Salgının kaynağında, koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı açıklandı
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı Haberler
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun Haberler
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi Haberler
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Almanya 112 Acil Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 11:55:17. #1.15#
title