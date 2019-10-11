Erzurum Havalimanı'nda Eylül Ayında 82 bin 51 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 81.353, dış hat yolcu trafiği 698, toplam yolcu trafiği ise 82.051 oldu.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 81.353, dış hat yolcu trafiği 698, toplam yolcu trafiği ise 82.051 oldu.
2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 556, dış hatlar uçak trafiği 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 565 olarak gerçekleşti.
2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 658 ton oldu.
9 Aylık Gerçekleşmeler
Erzurum Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 779 bin 782, uçak trafiği 5 bin 455, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 180 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM