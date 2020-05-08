Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı
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Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı

Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı
08.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:32

Erzurum'da havalimanına 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A (CAT-3A) sistemi kurulumu için yeniden start verildi.

Erzurum'da havalimanına 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A (CAT-3A) sistemi kurulumu için yeniden start verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2019 yılında tamamlanmasını planladığı ancak çeşitli sebeplerle yetiştiremediği CAT-3A sisteminin kurulumu için yeniden kolları sıvadı. Uçakların daha emniyetli piste yaklaşarak inmesini sağlayan sistem tamamlandığında sisin etkili olduğu günlerde yoğun olarak kullanılacak. Sistemle birlikte kışın uçak seferlerinin arttığı kentte kış turizminin canlandırılması da hedefleniyor.

Havalimanında çalışmaların başladığını duyuran Vali Okay Memiş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların sıkı takipçisi olacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptıkları bilgisini paylaşan Vali Memiş, "Sayın Bakanımız bu toplantıda bizzat yüklenici firmaya çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. Biz de bütün çalışanların seyahat izin belgelerini aldık ve havalimanında inşaata başlandı" dedi.

"Bu yıl işi kesinlikle şansa bırakmıyoruz"

CAT-3A sistemini bu yıl bitireceklerini kaydeden Vali Memiş, şöyle konuştu: "Bu yıl işi kesinlikle şansa bırakmıyoruz ve hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Bitirildiğinde İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile birlikte Türkiye'de bu sistemin olduğu 3 havalimanı Erzurum'da olacak. Bu sistemle birlikte uçaklar 175 metre sise kadar iniş yapabilecekler. Meteorolojik ölçümlere göre Erzurum'da son 50 yılda sis tabakası 200 metrenin altına hiç inmemiş. Bu da bize gösteriyor ki CAT-3A sistemi ile beraber sisten kaynaklı uçak seferi iptali yaşanmayacak."

Vali Memiş, Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak ile kendisinin her gün havalimanında denetim yaptığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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