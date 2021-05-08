Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi.

Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Nisan dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak - Nisan döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 828, dış hatlarda 39, toplamda ise bin 867 olarak kaydedildi. İl Havalimanında uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttı.

4 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Nisan ayları toplamında 230 bin 613 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 228 bin 872 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Bir önceki yıla göre havalimanından yararlanan yolcu sayısı yüzde 27 oranında artış kaydetti

4 Aylık Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2021 yılının Ocak - Nisan döneminde bin 585 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11'i dış hat, bin 574'ü de iç hat üzerinden kaydedildi. Erzurum hava limanından kaydedilen ticari uçak sefer sayısı 2020'ye göre yüzde 42'lik artış gösterdi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 31'lik düşüş görüldü

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 2 bin 53, dış hatlarda 35 ton olmak üzere toplam 2 bin 88 ton yük taşındı. 2020 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından bin 617 ton iç hat, 38 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan bin 655 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Cansu Dere Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 09:41:12. #1.15#

title