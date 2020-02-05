Erzurum halk otobüsü yan yattı, 1 ölü çok sayıda yaralı
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Erzurum halk otobüsü yan yattı, 1 ölü çok sayıda yaralı

Halkotobüsü yan yattı, 1 ölü ve çok sayıda yaralı varERZURUM'un Horasan İlçesi'nden yolcu taşıyan halk otolbüsü Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

05.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:34
Erzurum halk otobüsü yan yattı, 1 ölü çok sayıda yaralı

Halkotobüsü yan yattı, 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

ERZURUM'un İlçesi'nden yolcu taşıyan halk otolbüsü Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

HABER: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Erzurum halk otobüsü yan yattı, 1 ölü çok sayıda yaralı
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