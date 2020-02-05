: Erzurum halk otobüsü yan yattı, 1 ölü çok sayıda yaralı

05.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:34

Halkotobüsü yan yattı, 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

ERZURUM'un Horasan İlçesi'nden yolcu taşıyan halk otolbüsü Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

HABER: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

Kaynak: DHA

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