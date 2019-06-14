ERZURUM Gölette mahsur kalan inek 3 saat sonra kurtarıldı

Gölette mahsur kalan inek 3 saat sonra kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye İlçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde bir inek su içmek için girdiği gölette mahsur kaldı. Gözleri az gördüğü için kıyıya çıkmayı başaramayan ve suda yorgun düşen ineğin yardımına itfaiye ekibi yetişti.

Olay merkez Aziziye İlçesine bağlı Toparlak Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Su içmek köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. Gözleri az gördüğü için sudan çıkamayan kendi etrafında dönüp duran ineğin kurtarılması için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Yaklaşık 3 saat süreyle sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Görevlinin ineğe bağladığı halatı kıyıda bekleyen görevliler ve vatandaşlar çekti. İtfaiye ekipleri, yüzemeyen ineği kıyıya çıkarmayı başardı. Bitkin düştüğü için yürümekte zorlanan inek görevliler ve vatandaşlar tarafından ayaklarından çekilerek sudan çıkarıldı.

Kaynak: DHA