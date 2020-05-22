ERZURUM Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı
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ERZURUM Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdıERZURUM Valisi Okay Memiş, kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısının, gelin gittiği Kars'tan babaevine ziyarete gelen kadının 9 kişiye virüs bulaştırmasıyla 63'e yükseldiğini açıkladı.

22.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:30

Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

ERZURUM Valisi Okay Memiş, kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısının, gelin gittiği Kars'tan babaevine ziyarete gelen kadının 9 kişiye virüs bulaştırmasıyla 63'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Okay Memiş, Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in de katıldığı basın toplantısında, virüsle mücadelede ile ilgili bilgiler veren Vali Memiş, başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ülke genelinde alınan tedbirlerden farklı bir uygulama yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, "Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulama ile özellikle il merkezinde salgını önledik. Erzurum'da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı 1 ya da 2, veya hiç çıkmıyor" dedi.

Kentte dün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 54 olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Dün itibariyle toplam vaka sayımız 54'tü. Ancak Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nden komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, köyünde Covid-19 vakası var diye, kimseye haber vermeden baba evine geliyor. Bunun üzerine bugün 9 yeni pozitif vaka çıktı. Kendisinde de vaka belirtileri var. O köyü karantina altına aldık" dedi.

Vali Memiş, pandemi süresince kentte 325 kişinin tedavi görüp taburcu edildiğini, halen yoğun bakımdaki hasta sayısının 6, entübe edilen hasta sayısının 3 olduğunu anlatarak, 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

MASKE KURALINI SERT BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ

Erzurum'da maskesiz sokağa çıkılmasının 16 Nisan'da yasaklandığını hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Kamuoyunda burada sanki bir yasak yokmuş gibi algılanıyor. Biz 16 Nisan'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Ancak maske teminindeki zorluklar sebebiyle çok fazla baskı yapmadık. Ama şu anda maskede hiçbir sorun yok, herkes maskeye ulaşabiliyor. Bu saatten itibaren sizler vasıtasıyla duyuruyorum; 20 ilçe, 2 bin köy ve il merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak kardeşler. Bu kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız. Hiçbir şekilde, hiç bir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz."

Vali Okay Memiş, pandemi süresince Erzurum'a verilen finansman desteğiyle ilgili olarak da şunları ifade etti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla 58 milyon 80 bin yardım parası, İş-Kur üzerinden de 28 milyon lira kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izne çıkanlara ödeme yapıldı. Kamu bankalarından bin 312 firmaya, 625 milyon 520 bin, 4 bin 91 esnafa 186 milyon 686 bin lira olmak üzere toplam 998 milyon 279 bin lira kredi sağlandı. Karşılıksız ödemelerle birlikte 1 milyar 84 milyon 382 bin lira finans desteğinden bahsedebiliriz."

ERZURUM Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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