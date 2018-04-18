Erzurum Ghsim 2026'yı Tüm İlçelerde Tanıtacak

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube ve ilçe müdürleri ile yaptığı zirvede, 2026 Kış Olimpiyatları için seferber olduklarını belirterek, tüm ilçelerde tanıtım yapacaklarını söyledi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 2026 Kış Olimpiyatları için seferberlik başlattı. GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilçe ve şube müdürleri ile 2026 zirvesi yaptı. Türkiye ve Erzurum olarak 2026 Kış Spor Olimpiyatlarına aday olduklarını ve büyük organizasyonun Erzurum'a verileceğine inanarak, çalıştıklarını söyledi.

Taşkesenligil, "Bizde Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı tam gaz devam ettiriyoruz. Şehrimizde Valimiz Seyfettin Azizoğlu öncülüğünde Milletvekillerimizin de yoğun gayretleri 2026 adaylık sürecinde yoğun bir mesai harcamaktayız. İnanıyoruz ki, 2011 UNIVERSIDE ve 2017 EYOF'un ardından Erzurum 2026 Kış Spor Olimpiyatlarına da ev sahipliği yapacak" dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2026 Kış Spor Olimpiyatlarını, Erzurum'un tüm ilçelerinde tanıtacaklarını, Erzurum'a bağlı ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza da olimpiyatların önemini anlatarak, halkı 2026'ın içine çekeceklerini ve ilçeleri de seferber edeceklerini ifade etti.

Taşkesenligil, "Olimpiyatların önemini biliyoruz, bizde kurum olarak, 2026'ın bugün Erzurum'a verilecekmiş gibi hissiyatı içerisinde çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube ve ilçe müdürleri ile yaptığı geniş çaplı değerlendirme toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün tüm illerde uygulamaya koyduğu 'Koşabiliyorken Koş' Projesine Erzurum'dan geniş katılım olduğunu ve vatandaşların 7'den 70'e spor yaparak, 'Koşabiliyorken Koş'tuklarının altını çizerek, "İlçelerimiz de koşabiliyorken koş projesine daha çok destek vermeliler. Sporcu sayısını çok daha yukarılara çekmeliler" dedi.

Taşkesenligil, lisanslı sporcu sayısı 60 bin sınırına dayanan Erzurum'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlerine, lisans çıkarma konusunda tekniki bilgiler sunduklarını da sözlerine ekledi. Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın da tüm ilçelerde bu yıl coşku ile kutlanacağını ifade etti. - ERZURUM