ERZURUM 'GARANTİLİ AĞAÇ'LAR İLE YEŞİLLENECEK
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ERZURUM 'GARANTİLİ AĞAÇ'LAR İLE YEŞİLLENECEK

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından refüj ve yol kenarlarına bir yıl garantili ağaç dikiliyor.

10.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:22

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından refüj ve yol kenarlarına bir yıl garantili ağaç dikiliyor. İzmir'den getirilen 5 ila 10 yaşındaki fidanlar bir yıl içinde kurursa firma yerine yenilerini dikecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını yeşillendirmek için ağaç dikme çalışması başlattı. Yaşları 5 ila 10 arasında değişen ağaçları refüj ve yol kenarlarına dikmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, ihale düzenledi. İhaleyi alan İzmirli bir firma göndereceği ağaçlara da bir yıl garanti verdi. Şehirlerarası terminal ile havalimanı güzergahında yol kenarlarına dikilen garantili ağaçlar, bölgeyi yeşil bir görünüme kavuşturdu.

Ağaçlandırma çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bunlar garantili ağaç. Havalimanı yolu, Tortum yolu gibi güzergahlara dikimini gerçekleştiriyoruz. İhale düzenleyerek aldığımız bu ağaçlar bu yıl tutacak, seneye filiz verecek. Eğer bunların içinden kuruyan olursa ilgili firma yerine yenilerini dikecek. Bir yıldan sonra kuruması halinde sorumlusu belediye olacak" dedi.

Şehrin her tarafının yeşil olmasını istediklerini söyleyen Başkan Sekmen, görev süresi içerisinde 50 bine yakın yaşları 5 ila 20 arasında değişen ağaç diktiklerini, sayıları milyonlarla ifade edilecek fidan ve çalıyı da kentin muhtelif yerlerinde toprakla buluşturduklarını kaydetti. Palandöken dağını da ağaçlandırmayı planladıklarını belirten Sekmen, 4-5 yıl içerisinde Palandöken'de çamlar arasında kayak ve kızak sporu yapılacağını vurguladı.

ERZURUM 'GARANTİLİ AĞAÇ'LAR İLE YEŞİLLENECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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