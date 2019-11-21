Erzurum Gar Müzesi'nde asırlık malzemeler sergileniyor

21.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:06

Erzurum Garı'nda 2006 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesi'nde eski dönemden itibaren kullanılan malzemeler sergileniyor. Erzurum'da başka bir örneği olmayan kuruluş madalyasının da yer aldığı müzede 2 bin 100'ün üzerinde eser bulunuyor.



Erzurum'da asırlık antika eşyaların bulunduğu TCDD Müzesi, demir yolları tarihine ışık tutuyor. Müzede eski dönemde demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor. Yolculuk için treni tercih eden vatandaşlar da müzeye yoğun ilgi gösteriyor.



İlk trenin 1939 yılında geldiği Erzurum'da 44 yıl hizmet veren emekli Gar Müdürü Ahmet Başar, müze hakkında bilgi verdi. 1972 yılından beri demir yollarında çalıştığını, 7 yıl müdür yardımcısı, 20 yıl ise müdür olarak görev yaptığını anlatan Başar, Erzurum Garı'na hayatını adadığını ve işini aşk ile yaptığını söyledi. Ankara ve İstanbul'a gittiği zaman oradaki müzeleri görünce etkinlendiğini ifade eden Başar, "Batıda müze varsa Erzurum'da neden olmasın çağrışımı yaptım. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde bu malzemeleri toplayarak 2006 yılında bu müzeyi faaliyeti geçirdim. 2 bin 100'ün üzerinde obje var burada. Kendim topladım, diğer istasyonlardan, gar müdürlüklerinden yardımlarla toparladık. Birçok objede bizde vardı zaten. Onları gün yüzüne çıkararak bu hale getirdik. Çokta rağbet gördü" dedi.



"Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum"



Kuruluş madalyası alan tek doğu ilinin Erzurum olduğunu belirten Başar, "Ankara'daki müze müdürüyle görüştüğümüzde Erzurum'a ait kuruluş madalyası mevcuttu. Kimseye verilmiyordu. Temaslarımız sonucu madalyayı Erzurum'a getirdik. Garın 1939'daki açılışında kullanılan madalya şimdi Erzurum'da. Başka bir örneği de bulunmuyor" diye konuştu.



Müzenin açılışından sonra vatandaşların Erzurum Garı'na ilgisinin arttığını söyleyen Başar, "Dolayısıyla yolcumuzun kapasitesi arttı ve büyük rağbet gördü. Benim tavsiyem vatandaşımızın demir yollarını tercih etmesi. Buradaki bulunan objeler geçmiş yıllarda kullanılan araçlardı ama teknoloji gelişince bu araçlar miladını doldurdu. Bundan



sonra hızlı tren de gelecek, bekliyoruz. Vatandaşlarımızın demir yollarını tercih etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA