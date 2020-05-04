ERZURUM Gamze öğretmenin öğrencilerinden 'Evde kal' klibi
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ERZURUM Gamze öğretmenin öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

ERZURUM Gamze öğretmenin öğrencilerinden 'Evde kal' klibi
04.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:13

Gamze öğretmenin öğrencilerinden 'Evde kal' klibiERZURUM Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir dönem ücretli öğretmen olarak görev yapan Gamze Tuysuz'un öğrencileri, salgının bir an önce bitmesi için 'Evde kal' klibi hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı.

Gamze öğretmenin öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

ERZURUM Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir dönem ücretli öğretmen olarak görev yapan Gamze Tuysuz'un öğrencileri, salgının bir an önce bitmesi için 'Evde kal' klibi hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı. Tuysuz da evden çıkamayan öğrencilerine kavuşabilmek için 'evda kal' mesajı verip, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanamayan Tuysuz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni olarak bir eğitim-öğretim dönemi, ücretli görev yaptı. Görev sonrası Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanı olarak işe başlayan Tuysuz, öğrencilerini bırakmadı. Onların dersleriyle ilgilenen, sorunlarını yakından takip eden Gamze Tuysuz, koronavirüs salgını sonrası öğrencileriyle ayrı düştü. 20 yaş altına 1 Nisan 2020 başlayan yasak sonrası öğretmenlerini göremeyen çocuklar, evlerinde salgının bir an evvel bitmesi için 'Evde kal' klibi hazırladı.

Mesajlarında virüsle mücadelede en ön safta savaş veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden öğrenciler, "Geçirdiğimiz bu zor günlerde sen de evde kalarak sağlık çalışanlarına destek ol. Ol ki bir an önce Gamze öğretmenimize kavuşabilelim, ona sarılabilelim. Lütfen evde kal. Hayat eve sığar' diyen öğrenciler kliplerini sosyal medyada paylaştı.

Öğrencilerinin mesajına Türk bayraklı tişörtüyle destek veren Gamze Tuysuz, "Geçirdiğimiz süreci bir an önce atlatabilmek için lütfen evde kalın. Ben ve çocuklarım birbirimizi çok özledik. Bu özlemimiz, hasretimizin dinebilmesi için lütfen evde kal" çağrısında bulundu.

Tuysuz, mesajında başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte görev yapan, güvenlik güçleri, kargo görevlileri, elektrik hizmetinde çalışanlara da teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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