ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Narman ilçesinde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

ERZURUM'un Narman ilçesinde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Ana caddeye düşen çatı biri park halinde iki araçta maddi hasara neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir otomobil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Erzurum'un Narman ilçesinde saat 13.20 sıralarında etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtınada, Sümmani caddesinde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, ana caddeye bomba gibi düştü. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çatı park halindeki bir pikaba zarar verirken altında kalmakan son anda kurtulan otomobilin ise camını kırdı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar ise büyük bir panik yaşadı. Çatının düştüğü anda işyerindeki müşterilerle ilgilendiğini söyleyen Hasan Kalyoncu, "Bir anda fırtına kıyamet koptu. Ne olduğunu tam anlayamadık. Kendimizi dışarıya attığımızda gördüklerimiz karşısında şok olduk. İşyerimin önünde park halindeki pikabın üzerinde resmen çatı vardı. Çatısı düşen bina bize 30 metre kadar uzaklıkta. Oradan buraya nasıl geldi hayret. İşyerindeki güvenlik kameralarına baktığımızda ise bir otomobilin saniyelerle kurtulduğunu gördük. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA
ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA
ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA
ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücü sıkışıp kaldı
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Belediye başkanı tezgaha geçti Ramazan pidesi yaptı
Belediye başkanı tezgaha geçti Ramazan pidesi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cansu Dere Hülya Avşar Caner Cindoruk
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ERZURUM FIRTINADA UÇAN ÇATI KAMERADA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 01:11:46. #1.14#

title