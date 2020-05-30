Erzurum farkı Erzurum Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, çevre düzenlemesi alt ve üstyapı çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, çevre düzenlemesi alt ve üstyapı çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesi'nin çevresinde adeta hizmet seferberliği sürdürdüklerini belirterek, "Böylesine güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üstyapı hizmetleriyle donatmak da bizim işimiz" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladıklarını belirtti.

Sekmen, "Hastanemizin bulunduğu güzergahtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergaha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla birlikte en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyorduk. Bu manada geçtiğimiz yıl itibariyle yaptığımız planlama doğrultusunda fevkalade verimli bir çalışma sezonu geçirdik" diye konuştu.

Başkan Sekmen, "Erzurum Şehir Hastanesi çevresinde yağmur suyu drenaj sisteminden içme suyu ve kanalizasyona, yeni ulaşım ağları ve peyzajdan çevre düzenleme çalışmalarına varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir faaliyete başlamış bulunmaktayız. Kısa bir süre zarfında bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Buna ilaveten planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üstyapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA