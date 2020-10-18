Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı

Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 61,09'a yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Eylül ayı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın 9 ayında tahakkuk eden 1 milyar 692 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 61,09'a yükseldi

Erzurum Eylül Ayı Verileri

Erzurum Eylül ayı vergi tahsilat oranı yüzde 61,09 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 6'ıncı sırada yer aldı.

Eylül Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 61,09, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 61,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 59,26, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 51,88 oldu.

Eylül Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,6 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 11,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75,4, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,84, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.2 olarak aktarıldı.

Eylül Ayı Erzurum'un Bölgesel Payları

Bu yılın 9 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 5,7 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 74,80, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 47,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,97 olarak hesaplandı

Eylül Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 79,90, Kars'ta yüzde 64,65, Erzurum'da yüzde 61,09, Ardahan'da yüzde 64,68, Bingöl'de yüzde 60,84, Muş'ta yüzde 58,80, Erzincan'da yüzde 62,32, Bitlis'te yüzde 54,22, Iğdır'da yüzde 49,12, Ağrı'da yüzde 51,21, Elazığ'da yüzde 62,43, Malatya'da yüzde 51,84, Van'da yüzde 36,62, Hakkari'de yüzde 32,44 olarak açıklandı.

Erzurum Tahakkukta 34'üncü Sırada

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum tahakkuk eden vergi tutarı yüksekliği ölçeğinde iller sıralamasında 34'üncü sırayı aldı. Ülkede tahakkuk eden vergi miktarının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Hatay, Adana, Tekirdağ, Konya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Muğla, Zonguldak, Samsun, Diyarbakır, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Çanakkale, Van, Mardin, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, AfyonKarahisar, Malatya, Erzurum ve Düzce olarak açıklandı.

Erzurum Tahsilatta 30'uncu Sırada

Erzurum 9 aylık kayıtta vergi tahsilatının en yüksek olduğu 30 il içinde yer aldı. Tahsilat tutarının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Mersin, Bursa, Hatay, Antalya, Tekirdağ, Adana, Manisa, Konya, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Muğla, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Aydın, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Rize, Yalova, Edirne, Erzurum olarak sıralandı.

Erzurum Tahsilat Oranınında 24'üncü Sırada

Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı bazında 24'üncü sırayı aldı. Ülkede tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu ilk 25 il; Kocaeli, Mersin, Tunceli, Rize, İzmir, Zonguldak, İstanbul, Hatay, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Trabzon, Ankara, Samsun, Bayburt, Ardahan, Kars, K.Maraş, Manisa, Isparta, Yalova, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Bingöl olarak kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı