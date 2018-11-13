Trafik Polisi, Evlilik Teklifi İçin Toplanan Gençlere Ceza Yağdırdı
Erzurum'da evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için toplanan gençlere, şikayet üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ceza yağdırdı.
Erzurum'da polis, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için araçlarıyla toplanıp, aşırı ses çıkardıkları öne sürülen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdı.
ŞİKAYET ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER GELDİ
Palandöken Dağı'nın eteklerindeki trafiğe kapalı alanda toplanan gençler, çalınan davul ve zurna ile yakılan meşaleler eşliğinde arkadaşlarının kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifi için hazırlık yaptı. İddiaya göre, araçları ile aşırı ses çıkaran gençler için şikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi. Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladı.
DİL DÖKMELERİNE RAĞMEN KURTULAMADILAR
Polis yaptığı incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracı da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadı.
İşte polislerin o gençlere ceza kestiği anlar;
-
Süper, 10 numara, daha büyük cezalar bekliyoruz. Toplum içerisinde yaşamayı beceremeyen, gürültü yapan, saygısız, seviyesiz, kalitesiz insan görmek istemiyoruz. Anladıkları dilden bu tiplere cezaları istiyoruz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Millet olarak eğlenmeyi bilmiyoruz maçtan sonra konvoy düğünde konvoy seçimde konvoy yani gürültü kirliliği.Biraz arastırdım bu konvoy ve gürültülü eğlenme ortadoğu kervan külturünden geliyormuş e bizimde artik onlardan farkımiz kalmadi maalsefCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Dinimizde Böyle Evlenme Usulü Aslaa Yoktur,Evlenme Teklifi;Yaşlı başlı akrabalar tarafından kız evine yapılır..Sokakta böyle şeyler olmaz.,,Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Yazik su delikanlilara kizlarin maskotu olmuslar erkegin bi agirligi olmali asaleti olmali zibidiler kendinizi rezil ediyorsunuz bu hareketlerle sanki cok deger bu kizlarada simarik simarik isler cok iyi olmusCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
iyi olmuş.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır