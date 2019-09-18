Erzurum evlenince ara verdiği karateye, bu kez eğitmen olarak döndü

18.09.2019 09:45

Evlenince ara verdiği karateye, bu kez eğitmen olarak döndü

Erzurum'da 9 yaşında başladığı karate sporuna evliliği nedeniyle 4 yıl önce ara veren Aydan Ferhatoğlu (25), eşinin isteği üzerine çok sevdiği spora geri döndü. Yaşamını sürdürdüğü Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karate hocası olarak göreve başlayan Ferhatoğlu, 200 çocuğa eğitim veriyor.

Erzurum'da yaşayan Sevim- Adnan Akbulut çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Aydan Ferhatoğlu, annesinin isteği üzerine 9 yaşında karateye başladı. Aydan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza attı. Çok sayıda madalya ve kupa kazanan Aydan Ferhatoğlu, 2015 yılında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim görürken sınıf arkadaşı olan, şimdi ise Alparslan Üniversitesi BESYO'da öğretim görevlisi olarak görev yapan Yakup Ferhatoğlu ile evlenince Muş'a yerleşti. Bir çocuğu olan Aydan Ferhatoğlu, evlenirken bıraktığı karateye, üniversitede spor hocası olan eşinin isteği üzerine geri döndü. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde karate antrenörü olan Aydan Ferhatoğlu, 200 çocuğa ders veriyor.

Karatede ulusal ve uluslararası düzeyde dereceler elde ettiğini belirten Aydan Ferhatoğlu, evlilik öncesi bıraktığı spora eşinin teşvikiyle geri döndüğünü anlattı. Hem annelik, hem de antrenörlük yaptığını ifade eden Ferhatoğlu, öğrencilerinin büyük başarılara imza atması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi. Kız çocuklarının bu sporu yapmalarına önem verdiğini vurgulayan Ferhatoğlu, Gittiğimiz çoğu maçlarda, çok şükür dereceler aldık. Dereceler aldık ama erkeklere oranla kızlarımızın dereceleri daha da iyi. Ben biraz daha kızlardan tarafım. Çünkü kızları biraz daha önemsiyorum. Kızlarımızın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi yapacağıma inanıyorum. Aileler de bana güvenerek, çocuklarını emanet ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer onlar bizlere güvenmeseydi, bizler bu başarıyı yakalayamazdık dedi.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Fethatoğlu, şunları söyledi

Benim burada çalışmamdaki en büyük destekçim eşim. Eşime çok teşekkür ediyorum. Eşimle birlikte bu işi yürütüyoruz. Ben nasıl annelik, ablalık yapabiliyorsam, o da çocuklarımıza babalık, ağabeylik yapıyor. Çocukların bütün ihtiyaçlarını noktasında, elimizden geldiğince maddi ve manevi destek sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki 200 çocuk da bizim evladımız. Uluslararası ve Türkiye'de inşallah çocukların daha iyi dereceler yapması için çaba göstereceğiz. Onlar için çalışacağız, İnşallah onlar da emeklerimizi boşa çıkarmazlar ve bizimle birlikte bu yola devam ederler.

Eşinin her zaman yanında olacağını belirten Yakup Ferhatoğlu ise, Ona bu konuda da güveniyorum. Bu konuda çok başarılı olarak, ilimizdeki sporcuları da en iyi şekilde müsabakalara hazırlayacağına inanıyorum diye konuştu.

Antrenör Aydan Ferhatoğlu'nun çocukların hayatına çok olumlu bir katkı sağladığını belirten iki çocuk annesi Meliha Yiğidi ise, Kızım altıncı sınıfa gidiyor ve 2,5 yıldır karate kursuna devam ediyor. Başlangıçta denesin diye getirmiştik, ama Aydan Hoca'nın ilgisi ve gayretiyle çocuklar buraya bağlandı. Çocukların hayatına çok olumlu bir katkı oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Ferhatoğlu'nun öğrencilerinden Hiranur Çakır ise Aydan Hoca ile çalışarak büyük başarılara imza atmak istediğini kaydetti. Annesinin isteğiyle karateye başladığını söyleyen Çakır, Buradaki arkadaşlarımızla birlikte, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için de Aydan Hoca ile birlikte çok çalışıyoruz dedi.

Kaynak: DHA