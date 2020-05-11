ERZURUM "Evde kal" çağrısına, 560 metre yükseklikten, atlayarak destek verdi

"Evde kal" çağrısına, 560 metre yükseklikten, atlayarak destek verdiCengiz Koçak ve Ferdi Toy Erzurum'un Uzundere ilçesinde 560 metre yükseklikten, Kovid-19 ile mücadeleye moral desteği için atlayış gerçekleştirdi.