Erzurum Ev Eşyası Taşıyan Kamyondaki Uyuşturucuyu, Dedektör Köpek 'Çapkın' Buldu
Van'dan Antalya istikametine giden bir nakliyat şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin ele geçirildi.
Van'dan Antalya istikametine giden bir nakliyat şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün saat 19.00 sıralarında Aşkale polis noktasındaki uygulamada, Van'dan Antalya'ya giden 65 pakalı 'evden eve nakliyat' kamyonunu durdurdu. İçerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonda, narkotik dedektör köpeği Çapkın ile arama yapıldı. Köpeğin, bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda eşyalara sarılı halde küçük paketler içerisinde 217.5 kilo eroin ele geçirdi.
Polis, araç şoförü M.Ç ile eşyaların sahibi olan H.D.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA