Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı - Haberler
Güncel

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısıÇİN'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs nedeniyle birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle zor durumda kalan Erzurum esnafı, 'Taksitini evden öde' çağrısında bulundu.

31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:39
Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

ÇİN'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs nedeniyle birçok sektörde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle zor durumda kalan Erzurum esnafı, 'Taksitini evden öde' çağrısında bulundu. Dışarı çıkamayan müşterilerin kendilerini aramaları halinde post cihazları ile evlerine giderek taksit ödemelerini yapabileceklerini söyleyen işyeri sahipleri, "Siz gelemiyorsanız biz geliriz. Halkımız taksitini ödeyerek, esnafını korumalı. Yoksa hepimiz batarız" dedi.

Koronavirüs salgınının ülkemizde günlük hayata paralel, iş hayatını ve ekonomiyi sarsmaya başlamasıyla birlikte pek çok işletme sahibi ve küçük esnafı da piyasalardaki durgunluk nedeniyle kara kara düşündürmeye başladı. Erzurum'da bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, müşterilerine 'Taksitini öde, esnafını koru' çağrısında bulundu. Başlattıkları ayakta kalma mücadelesinde müşterilerinin taksitlerini ödemeleri ile birlikte bu zor günleri aşabileceklerine inandıklarını ifade eden Erzurumlu esnaflardan Emre Çarıkcıoğlu, şöyle konuştu:

"10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin gündemine oturan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke bazında alınan kısmi tedbirler içerisine sektörel anlamda giremediğimiz için kendi tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda tüm mağazalarımızda hijyenik bir ortam sağlamaya azami şekilde dikkat ediyoruz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın mesai saatlerini kısmi olarak azaltmış bulunuyoruz. Hem devletimize ek bir yük getirmemek hem de çalışanlarımızı işsizlik kaygısıyla başbaşa bırakmamak adına ayakta kalmak ve istihdamı sürdürmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Yerel Erzurum esnafları olarak hiçbir şekilde ücretsiz izin ve işçi çıkarma yollarına başvurmadan ayakta kalma mücadelemize devam edeceğiz. Devamlılığımızı, müşterilerimizin taksit ödemeleriyle sağlayacağını bilmelerini istiyoruz. Yerel Erzurum esnafları olarak işyerlerimizi açık tutma amacımız para kazanma ve kar etme dürtüsü değil, işletmelerimizi ayakta tutabilmek ve çalışma arkadaşlarımızla olan birlikteliğimize devam etme gayretidir. Bu sürecin kısa sürede sona ermesini umuyor ve müşterilerimize, 'Taksitini öde, esnafını koru' çağrısında bulunuyoruz."

Salgın hastalığa rağmen devletin herkese maaşını ödediğini sözlerine ekleyen Çarıkcıoğlu, "Sağlık için herkesin evde kalmasını sonuna kadar destekliyoruz. Tek isteğimiz halkımızın ödeme günü geldiğinde bizi telefonla arayıp taksitini evden ödemesi. Taksit ödenmediği tekdirde, herkes çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda kalacak ve binlerce kişi işsiz kalacak. Bu sefer bizim ücret alamayan işçilerimizde borçlu olduğu yerlere ödeme yapamayınca çark dönmeyecek ve çok daha kötü günler yaşayacağız" dedi.

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haberler
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı Haberler
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye Haberler
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Haberler
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Dışarıda virüs uyarısı yapan polis, evdeki yaşlılara oyun hediye etti Haberler
Dışarıda virüs uyarısı yapan polis, evdeki yaşlılara oyun hediye etti
Mehmetçik, koronavirüs günlerinde tarla da sürdü Haberler
Mehmetçik, koronavirüs günlerinde tarla da sürdü
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Prens Charles Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 10:24:59. #1.15#
title