ERZURUM ESKİ ARABA LASTİKLERİNDEN MAMA KABI YAPTILAR
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ERZURUM ESKİ ARABA LASTİKLERİNDEN MAMA KABI YAPTILAR

ERZURUM'un Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürdüler.

ERZURUM ESKİ ARABA LASTİKLERİNDEN MAMA KABI YAPTILAR
16.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:25

ERZURUM'un Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürdüler.

Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, örnek bir projeye imza atarak eski otomobil lastiklerini sokak hayvalarına mama kabı yaptılar. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürdüler. Eski lastikeri kesip, boyayıp üzerini kapatarak sokak hayvanlarına hem yuva hem de mama kabı yapan grup, lastiklerin ortalarına da yemek yemeleri için plastik leğen yerleştirdi. Yapılan mama kabları, ilçenin farkı noktalarına yerleştirildi.

Pandemi dolayısıyla sokak hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı çektiklerini belirten Olur Kaymakamı İlker Eker, "Biz de bu kapsamda neler yapacağımızı düşündük. Vefa Destek Grubumuz bir çok insanımıza hizmet götürmeye çalışıyor. Bu kapsamda sokaktaki dostlarımız için de neler yapacağımızı düşündük ve atık olan araba lastiklerinden mama kapları ürettik. Bunları ilerleyen süreçte şehrin muhtelif yerlerine koyacağız. İstedik ki; sevimli dostlarımız bu sıkıntılı süreçte yiyecek sıkıntısından kurtulsun hem de bir toplumsal bir bilinç oluşsun. İnşallah başarılı olmuşuzdur" dedi.

İlçe halkı ise iki katlı hazırlanan mama kaplarını çok beğendiklerini belirterek Kaymakam İlker Eker ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür etti.

ERZURUM ESKİ ARABA LASTİKLERİNDEN MAMA KABI YAPTILAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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