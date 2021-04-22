Doğu'da 3 il için sağanak uyarısı
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Doğu'da 3 il için sağanak uyarısı

Doğu'da 3 il için sağanak uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum ile Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 8, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 25, Iğdır'da 29, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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