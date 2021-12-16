Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köyler yeniden beyaz örtüye büründü.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köyler yeniden beyaz örtüye büründü.

Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergahındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 4, Bayburt'ta 3, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ağrı'da 7, Ardahan'da 9 derece olarak kaydedildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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