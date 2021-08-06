Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Bölge illerinden Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 32, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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