Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 34, Ağrı ile Erzincan'da 32, Kars'ta 31, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars ile Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Tunceli ile Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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