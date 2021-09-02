Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın hissedilir derecede 4 ila 8 derecede azalarak mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı ve Erzincan'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Kars ve Erzurum'un güney kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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