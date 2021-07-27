Doğu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Doğu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 39, Tunceli'de 36, Ağrı'da 33, Erzincan ve Kars'ta 30, Erzurum'da 29, Ardahan'da 23 derece olması tahmin ediliyor.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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