Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Erzincan'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Erzincan

Erzincan'da da bayram namazından sonra Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, şehitler için dua etti.

Baba Mustafa Meriç, şehit oğluna bayram ziyaretine geldiğini belirterek, "Söyleyecek bir şey yok çünkü şu an burada sözün bittiği yerdeyiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oğlumun yüreklerimizdeki acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. " ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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