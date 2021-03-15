Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için fırtına uyarısı
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için fırtına uyarısı

15.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:36
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden eseceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın bu illerde hızı 60-80 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Rüzgarın kısa süreli de olsa zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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