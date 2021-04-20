Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam 5 ilde görülecek rüzgar, yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

Güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek fırtınanın saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulacak.

Yarın akşam etkisini yitirmesi beklenen fırtınada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir