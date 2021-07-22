Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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