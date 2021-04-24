Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan ve 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında, bu illerdeki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Erzurum'daki Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri, Yakutiye ve Erzurum Kalesi meydanları ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer